Tilsa Lozano se encuentra en la cuenta regresiva para celebrar su matrimonio con Jackson Mora. La popular jurado de “El Gran Show” se casará este 25 de noviembre en un exclusivo local de Pachacamac.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Tili’ publicó una fotografía suya en la que aparece con un vestido blanco y una gran sonrisa. La leyenda que acompaña la imagen contrasta su felicidad, pues revela lo nerviosa que está por su matrimonio.

“Faltan 4 días... Me siento así como se me ve en la foto pero con 100 kilos de estrés, viendo todo lo que me falta. ¿Es normal que toda novia se sienta así?”, escribió Lozano en su publicación de Instagram.

Como se sabe, Tilsa Lozano y Jackson Mora se casarán el próximo 25 de noviembre en un exclusivo local que costaría 10 mil dólares el alquiler. Además, revelaron que la wedding planner a cargo de la ceremonia es Jackie Simon.

La fiesta de celebración contará con la presencia de Paula Arias y Son Tentación, cuyo costo habría sido S/15 mil por el show de una hora, según reveló el manager del grupo al programa “Magaly TV, la firme”.

De esta manera, Tilsa Lozano se suma a la lista de personajes de la farándula que se casaron en el 2022. Destacan nombres como Ethel Pozo y Valeria Piazza, quienes ya se casaron, y Brunella Horna que se casará con Richard Acuña antes de fin de año.

