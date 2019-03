Tilsa Lozano sobre 'Loco' Vargas y Miguel Hidalgo: "¿Cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida?" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tilsa Lozano estuvo como invitada en el programa de Laura Borlini y habló nuevamente de la mediática relación que mantuvo con Juan Manuel Vargas.

La ex 'Vengadora' no dudó en minimizar la relación que tuvo con el futbolista al compararla con la relación que tuvo con Miguel Hidalgo, padre de sus dos hijos.

"Fue un amor intenso, cómo voy a comparar a un 'NN' con el amor de mi vida real, el hombre de mi vida, al padre de mis hijos, una persona con la que formé una familia, una persona que me ayudó, que me apoyó que me ayudó a desarrollarme como mujer, como todo. Lo que viví en esa época fue una cosa tormentosa y horrible. Lo que yo viví con Miguel fue un amor de verdad, de paz, bonito, obviamente que no tiene ni punto de comparación", expresó la conductora de televisión.

Asimismo, Tilsa Lozano reveló que mantiene una muy buena relación con el popular 'Miguelón' y que hasta ahora él la llama cada dos días para saber cómo está.

"Es un papá presente económicamente y como hombre. Él es el hombre de mi vida, el hombre indicado, el padre de mis hijos y yo me saco el sombrero y yo lo voy a defender toda la vida", agregó la modelo.