Tilsa Lozano regresó a Lima la noche del último jueves, luego de haber estado de vacaciones junto a sus hijos y la expareja de Olinda Castañeda, Jackson Mora, en Tumbes.

A su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez, la ex ‘Vengadora’ fue interceptada por un reportero de Magaly Medina, quien no dudó en preguntarle por su viaje con el boxeador.

“No hablen hue***, habían un montón de amigos”, dijo muy fastidiada Tilsa Lozano, luego de que le consultaran si se trató de un viaje familiar. “Ya les he dicho mil veces que somos amigos, no es un viaje familiar y ya basta, no tengo nada que decir”, agregó la modelo.

Cabe mencionar que Jackson Mora también regresó a Lima el mismo día, pero solo y unas horas antes, por lo que se especuló que se habrían peleado. Sobre todo, luego de que dejaran de seguirse en Instagram.

Tilsa Lozano saliendo de aeropuerto