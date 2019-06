Tilsa Lozano respondió en vivo si Juan Manuel Vargas la llamó este año (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El 'Zorro Zupe' participó por tercera vez en 'El valor de la verdad' y fue salvado por el botón rojo cuando le preguntaron si Juan Manuel Vargas había llamado este año a Tilsa Lozano.

Ante la polémica que generó la pregunta sin responder, Tilsa Lozano se pronunció sobre el tema en su programa y aclaró por qué el 'Zorro Zupe' no respondió dicha interrogante.

"Yo lo único que le pedí (al 'Zorro Zupe') y se lo pedí como amiga, le dije: 'cualquier pregunta que me relacione a mí con ese personaje te voy a pedir por favor que no la respondas, ni para bien ni para mal' (...) A mí no me suma, a mí no me gusta que se siga hablando del tema, que se siga especulando", comentó la ex 'Vengadora'.

Asimismo, Tilsa Lozano decidió poner fin a las especulaciones y respondió que no ha tenido comunicación con el 'Loco' Vargas durante este año.

"En este caso si se apretó el botón rojo fue porque yo le dije explícitamente al 'Zorro' que no quería que vuelvan a mencionar mi nombre junto al de otra persona que no tiene absolutamente nada que ver en mi vida. Que tiene su vida, que le deseo lo mejor en el mundo y que realmente la respuesta es no. Yo no he tenido ningún tipo de comunicación con él, le deseo lo mejor. Ese tema acá queda zanjado. (...) Lo quiero dejar clarísimo por parte mía", sostuvo la conductora de televisión.