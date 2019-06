Tilsa Lozano revela si ha retomado su relación con Miguel Hidalgo

Síguenos en Facebook

Tras ser mencionada en ‘El valor de la verdad’ de su amigo 'Zorro Zupe', Tilsa Lozano negó que Juan Manuel Vargas haya intentado comunicarse con ella y aclaró cuál es su actual situación sentimental.

"Para nada. No hay reconciliación ni lo habrá. Así estamos mejor", respondió la ex 'Vengadora' al ser consultada sobre los rumores de una posible reconciliación con el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

Por otro lado, la conductora de 'En exclusiva' habló sobre el expresidente de Perú que habría intentado tener una cita con ella.

"El ‘Zorro’ recién me lo contó hace dos semanas, me dijo que lo llamaron, sé quién es pero no lo voy a decir. Lo tomé con humor, he hecho muchos eventos de campañas políticas y pensé que me estaban llamando para algo parecido, pero no era exactamente para eso. Ha sido el único político que ha intentado contactarme", contó la popular 'Tili' a Trome.