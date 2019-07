Tilsa Lozano teme por su vida y anuncia dos nuevas demandas contra Angie Jibaja (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luego de que Angie Jibaja reapareciera ante cámaras y volviera a arremeter contra ella, Tilsa Lozano acudió esta tarde al Ministerio Público para entablar nuevas demandas contra la popular 'Chica de los tatuajes'.

Tras rendir su manifestación, Tilsa Lozano apareció visiblemente afectada ante la prensa y su abogada manifestó manifestó que la ex 'Vengadora' teme por su vida y por su entorno familiar.

"Es algo incómodo, es algo que me tiene tensa. Estamos hablando de una persona que ya ha estado presa por agredir a alguien físicamente y pues obviamente que yo estoy asustada, esto no es algo que a mí me agrade. Toda esta situación no me gusta para nada, yo nunca he estado envuelta en esta situación", declaró la popular 'Tili' con la voz entrecortada.

Asimismo, la abogada de Tilsa Lozano anunció que han entablado dos nuevos procesos contra la modelo peruana: una denuncia por desacato a la autoridad y una querella por difamación calumniosa al calificarla de "acosadora".

"Ya está todo en manos de la ley. Creo que ayer (en programa de Magaly) hubiese sido una buena oportunidad para que pida disculpas y en vez de eso sale a hablar peores cosas de mí, me vuelve a difamar y encima hace un desacato a la ley", agregó la conductora de televisión.