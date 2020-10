El cantante Abelardo Gutiérrez, más conocido en el mundo artístico como Tongo, reapareció con mejor semblante y anunció a sus 63 años que ha creado su cuenta en la popular red social ‘Onlyfans’.

“Como todos los artistas y todos los músicos hemos estado cumpliendo la cuarentena sin trabajar, he tenido que hacer conciertos virtuales, he tenido que hacer saludos virtuales para la gente, saludos personalizados aunque no cobro mucho así tenga más de un millón de suscriptores”, contó ‘Tongo’ a las cámaras de ‘Modo espectáculos'.

Asimismo, ‘Tongo’ confesó que ha se ha creado su cuenta en Onlyfans y que cobrará 100 dólares por cada foto que suba a la plataforma.

Tongo se lanza a Onlyfans

“Ya me he creado mi cuenta de Onlyfans. Voy a salir con un tomate en la boca. Por lo menos cada fotografía costará 100 dólares porque mi cuerpo es natural. Cobraré según mi peso”, comentó entre risas el cantante.

Cabe mencionar que ‘Tongo’ no es la primera figura de la farándula que anuncia su incursión en la página ‘Onlyfans’. Algunos modelo y cantantes como Leslie Shaw ya cautivan a sus seguidores con sus infartantes fotos.

Por otro lado, el popular cantante también se encuentra súper contento por el lanzamiento d ela menor de sus siete hijos como solista.

“Yo vengo trabajando en la música aproximadamente hace cuatro años, pero digamos que recién este año lo he hecho de una manera más profesional y pública con el apoyo de mi padre”, contó la joven llamada Cinthya, quien dijo que ya tiene dos canciones en la plataforma de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

¿Es verdad que rechazaron a Chayanne de Menudo?

¿Es verdad que rechazaron a Chayanne de Menudo?