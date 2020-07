Tongo se convirtió en tendencia en Twitter y también las iniciales QEPD, lo que generó gran temor entre los usuarios de la conocida red social, que pensaron que algo le había sucedido al conocido cantante de música popular. Por fortuna, no fue más que una confusión, ya que este término no tenía nada que ver con el intérprete de ‘Pituca’.

Resulta que la palabra Tongo apareció como tendencia, pero no por algo relacionado con el conocido artista peruano, sino por que Tongo significa ‘farsa’ y en Chile, muchos utilizaron este hashtag para hacer referencias a los problemas internos de su país.

Al ver la palabra Tongo y a QEPD en las tendencias de Twitter, muchos usuarios en Perú temieron que algo le haya sucedido al conocido cantante nacional, más a un tomando en cuenta, que nos encontramos en una crisis sanitaria por el coronavirus.

Mientras que el ‘QEPD’ estaba dedicado a la sensible desaparición del difusor del rock en el Perú, Gerardo Manuel, quien partió a la eternidad a los 73 años.

“Uy me asuste, menos mal que no le pasó nada a Tongo” o “Pensé que a Tongo se lo había llevado la Parka”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter al comprobar que no le había pasado nada al robusto intérprete.

También el nombre de Tongo apareció en Twitter como parte de una divertida encuesta de la cuenta @GeneralDelAire1.





