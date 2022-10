Toño Centella defendió a Gisela Valcárcel de los ataques de Magaly Medina, luego que él también fuera una de las ‘víctimas’ de la ‘Urraca’, pues a inicios de este año lo criticó duramente por su deteriorada apariencia tras someterse a una operación de manga gástrica.

“Ya se la agarró con la otra ‘comadre’, pero que ellas sigan con sus cosas. Para mí, la única diva de la televisión peruana es Gisela (...) Magaly tiene su mérito, pero la única reina es Gisela”, dijo el cantante de cumbia en unas breves declaraciones que ofreció al diario Trome.

“Lo digo sin ofenderla (a Medina) porque la respeto y hace su trabajo (...) A ella (la ‘Señito’) le agradezco porque me apoyó mucho cuando mi madre falleció por el coronavirus. Ellos (su equipo de producción) se encargaron de la incineración y gracias a Gisela tengo sus restos en un cofre de mármol en mi casa”, contó..

El artista nacional reveló también que fue llamado a participar en “El Gran Show”, pero no aceptó. “Estoy trabajando a full. Tengo eventos los sábados y domingos. No es que no haya querido formar parte de su programa de Gisela, pero sinceramente, no iba a tener tiempo. Tengo muchos contratos de por medio”, explicó.

Por otro lado, Toño Centella indicó que está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo personal como en lo laboral, y alejado de los escándalos. En ese sentido está a punto inaugurar, junto a sus socios, un disco bar ubicado en Carabayllo que se llamará “Amnesia”.

Además, acaba de ser elegido regidor en su distrito e indicó que está pensando en contraer matrimonio religioso con Johana Rodríguez. “Ya estamos casados por civil, pero nos gustaría casarnos de blanco más adelante. De repente, no lo descarto a un mediano plazo, pero ahora estamos enfocados en trabajar”, explicó.

