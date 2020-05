Luego de que Salim Vera declarara en una entrevista a radio Oxígeno que su reencuentro con Toño Jáuregui “solo es por negocio”, el exintegrante de Libido se pronunció en sus redes sociales para responderle al cantante de rock.

“Salim, obviamente no vamos a volver a ser amigos. Estamos en diferentes frecuencias. Para mí la música es química y buena vibra. Si vas a seguir hablando de mí como si hubiese pasado algo irreconciliable ven y convérsalo conmigo de una vez. No voy a hacer un reencuentro bajo esos términos”, respondió Toño Jáuregui.

A través de su cuenta de Instagram, Toño Jáuregui remarcó que no puede juntarse con alguien que no le transmita “buena onda”.

“Me debo a la tranquilidad de mi familia y para eso necesito paz y buena onda. No puedo juntarme con una persona así aunque sea solo como negocio”, agregó en su contundente mensaje junto a una fotografía de ambos de hace varios años.

Cabe mencionar que Salim Vera también señaló en dicha entrevista que hay temas internos que sucedieron entre ellos que no tienen arreglo y que por ello no volverán a ser amigos.

"No va a ser un reencuentro para reconciliarnos como amigos y vamos a salir los fines de semana, esas cosas no van a suceder. Se tiene que entender que han pasado cosas que el público no la sabe, ni las va a saber fundamentalmente porque no tiene mucha importancia, pero estas cosas las sabemos entre nosotros y estas cosas han sido tan profundas que simplemente han afectado en ese plano completamente y esto no tiene retroceso. Hay que entender que la vida es así, uno deja de ser amigo de alguien”, manifestó Vera.

