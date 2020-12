Tony Rosado se muestra muy alegre luego que el ministro de Cultura diera luz verde para marzo de 2021 a la reactivación de los eventos y conciertos.

“Ya me han llamado para separar fechas para el próximo año, escuchar la noticia ha sido un alivio, porque ya no sabía qué hacer. Cantar es mi único trabajo y lo que me genera ingresos. No podría dejar de cantar porque es algo con lo que nací y moriré haciéndolo” , sostuvo Tony.

NO HARÁ PRIVADITOS

El cantante también comentó que no hay posibilidad que él incursione en os privaditos, ya que quiere cuidar a su familia y, además, no ser expuesto en el programa de Magaly Medina.

“No. Además, será para que luego Magaly (Medina) salga a ‘maletear’. Prefiero cuidarme y proteger a mi familia, pues son lo más valioso para mí” , expresó

