Tony Rosado insulta a Magaly Medina y le recuerda episodio de su set de televisión

Tony Rosado respondió a Magaly Medina luego de que ella mostró en su programa un informe en el que se ve al cantante escupiendo varias veces durante sus shows.

El cumbiambero señaló que cometió un error al escupir pero tildó de "cochina" a la conductora de televisión.

"Quizás mi error fue escupir en el escenario, pero lo hice porque estaba mal de la garganta. Ahora Magaly quiere hacer creer a la gente que yo soy cochino, al contrario, ella es la cochina porque una vez se bajó el calzón en su set", dijo el 'Ruiseñor de la cumbia' en declaraciones para Perú 21.

Además explicó que tratará de ya no decir más lisuras, pese a que esto le gusta a su público.

"El público sabe que hablo lisuras y le encanta eso. Ellos me piden que lo diga en mis shows. Hay algunas personas que les parece mal porque se creen puros...Si yo no hablara lisura, dicen que no soy Tony Rosado, me reclaman", comentó.