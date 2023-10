El cantante Tony Rosado se vio involucrado en una controversia durante un concierto en un club nocturno en Madre de Dios. En el local ‘El Bosque’ en La Pampa, Puerto Maldonado, Tony Rosado expuso a una mujer al desnudo al desafiar a las asistentes a quitarse la ropa a cambio de una caja de cerveza.

Los hechos tuvieron lugar la noche del 17 de octubre, cuando los presentadores del evento desafiaron al público a entregar su ropa interior a Tony Rosado a cambio de una caja de cerveza. En respuesta a este desafío, una mujer aceptó la propuesta y subió al escenario.

En declaraciones para América Noticias, el cantante de cumbia afirmó que no promovió el concurso y que en ese lugar, es costumbre realizar esos retos.

“Yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que nada mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás nada más”, expresó Rosado

La ministra de la mujer, Nancy Tolentino, se pronunció sobre el caso anunciando que su cartera ya se encuentra investigando el tema sosteniendo que no se debe permitir ningún tipo de violencia de ninguna persona.

Puerto Maldonado: Tony Rosado desnuda a mujer.

