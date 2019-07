Tony Rosado a su salida de la Fiscalía: "Yo en mis canciones hablo del amor hacia la mujer" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tony Rosado llegó esta tarde al Ministerio Público en compañía de sus abogados para informarse sobre su caso, luego de que se le abriera 60 días de investigación preliminar como presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.

"¿Ustedes han visto que yo maltrato a la mujer? Claro que sí (voy a ser más mesurado), porque me ha causado tantos problemas esto de hacer una broma. (...) No, apología no es. Ha habido un exceso, eso sí reconozco, por eso he venido con mis abogados a ver cómo está el caso y me dicen que hay motivo de investigación", dijo el cantante de cumbia a su salida de la Fiscalía.

Asimismo, el llamado 'Ruiseñor de la cumbia' señaló que sus declaraciones justificando los feminicidios fueron editadas, pues a él le hicieron otra pregunta. Sin embargo, Tony Rosado se arrepiente de haber dicho eso y asegura que estará más calmado en sus próximas presentaciones.

"Calmado, ya no voy a hablar palabras soeces. Yo en mis canciones hablo del amor, el amor hacia la mujer, nada más. (...) La mujer es lo más lindo y lo más hermoso que existe en este mundo porque yo he nacido de una mujer", agregó el líder de la agrupación Internacional Pacífico.