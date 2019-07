Tony Rosado sobre su conducta con mujeres en el escenario: "Para mí es algo normal"

Síguenos en Facebook

El cantante Tony Rosado se pronunció luego de ser criticado por su comportamiento con las mujeres que forman parte de su público durante sus conciertos. Recordemos que el popular 'Ruiseñor de la cumbia' ha sido cuestionado por hacer tocamientos a algunas de las fans que suben a su escenario.

En una entrevista con Perú 21, el intérprete de cumbias aseguró que lo que él hace es algo normal y que las personas que suben a su escenario gustan de las toquen.

"Lo que yo hago no es nada. Mira el video de otros grupos donde se acuestan encima de las mujeres. La gente que está borracha sube al escenario y quiere bailar así y que les toque porque les gusta, para mí es algo normal. A mí deben dejarme tranquilo, porque no he violado a nadie, sino a ellos deben meterlos presos", mencionó al mencionado medio.

" Yo no cometí ningún exceso. Yo no he recibido ninguna denuncia. Deben demandar los rateros y violadores", dijo en otro momento.