Tony Rosado tras orden de Fiscalía: "Me van a investigar y se darán cuenta que yo no incentivo a matar a la mujer"

El cantante Tony Rosado se pronunció en un video de Facebook luego de que la Fiscalía de la Nación dispuso abrir 60 días de investigación preliminar en su contra por ser presunto autor del delito de agresiones en contra de las mujeres.

"¿Cómo creen que yo voy a odiar a la mujer. Yo le canto a la infidelidad, sea hombre o mujer. A las mujeres que fueran engañadas o a los hombres. En ningún momento he dicho 'mátala'", explicó en un video.

"Me van a investigar y se darán cuenta que yo no incentivo a matar a la mujer, no incentivo a matar a nadie. Me siento triste porque han cambiado las cosas", dijo en un segundo momento.

Recordemos que el programa de Magaly Medina difundió videos en los que se puede ver al cantante de cumbia insultando a las mujeres y realizando tocamientos indebidos a las mujeres que suben al escenario.

"Mis canciones no dicen 'si ella no te quiere, mátala' porque yo amo a las mujeres. Yo tengo en mi poder cuatro mujeres. Mi esposa, mis dos hijas, y mi nieta y cómo creen que voy a odiar a las mujeres. Yo las quiero, las amo, las cuido tanto", se defendió.