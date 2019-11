Tony Succar destaca apoyo de Gian Marco: No me cobró ni un dólar por arreglos en disco premiado

Para orgullo de todos los peruanos, el productor y percusionista nacional, Tony Succar, se llevó los premios a Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año en la ceremonia de los Latin Grammy 2019.

Si bien, Succar no olvidará la noche del último jueves 14 de noviembre por recibir dos galardones, tampoco dejará de recordar que Gian Marco fue uno de los primeros peruanos que confió en su talento para la música.

En ese sentido, el artista peruano-estadounidense de 33 años comentó que siempre quiso contactarse para grabar un disco con Gian Marco, pero veía muy lejos que ese sueño lograra concretarse. Además, dijo que nunca pensó que el hijo de Regina Alcóver se comunicaría con él para grabar una canción.

"Me escribe él por Instagram y me dice: 'Mira, Tony, quisiera hablarte de un proyecto que tengo'. Me explica que quiere hacer el tema 'El ritmo de mi corazón' del Grupo 5", relató en diálogo con RPP.

El ganador de dos Grammy indicó que rápidamente le respondió que sí y, le dijo que sería un verdadero honor.

"No pensé que él me llamaría a mí para hacer esa canción, porque es el género de la cumbia y lo que quería en una versión medio pop y yo hago salsa. No pensé que confiaría en mí. Resulta que lo hacemos y fue todo un éxito y a la gente le encantó", agregó.

Posteriormente, Tony Succar propuso a Gian Marco que colaborara para su producción musical "Más de mí", exactamente, en una adaptación del tema "She's out off my life" de Michael Jackson.

“Cuando le enseñé la canción (a Gian Marco), se enamoró del arreglo y del tema. Me dijo: ‘Tony, cuando quieras, vamos y grabamos la canción’. Le pregunté si debía hablar con su manager o algo, y me dijo que me olvide de eso. No me cobró ni un dólar”, mencionó.