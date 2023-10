Tula Rodríguez se confesó en una entrevista con ‘Café con la Chévez’, donde reveló varios detalles de su vida, como su relación con ‘Chiquito’ Flores y la polémica sobre su matrimonio con Javier Carmona.

En un avance del podcast de Trome, la conductora de TV contó que se encontró hace poco con su expareja Juan ‘Chiquito’ Flores. “Fue mi flaco años, vuelvo a repetir, si no hubiera hecho lo que hice, no sería la mujer que soy hoy. No voy a hablar, pero hace no mucho por casualidades de la vida nos hemos encontrado “, expresó.

Además, de su polémica enemistad con Gisela Valcárcel y aseguró que la rubia no es ninguna víctima. “Hay una polémica que siempre ha vendido, una víctima y alguien vivo. Aquí no hay víctimas, acá no, en esta historia no la hay, pero si la gente ha querido consumir, está bien. Soy una mujer lo suficientemente independiente para trabajar sin tener que agachar la cabeza con algo que yo sé que no hice”, sostuvo.

En otro momento, la exvedette lloró al recordar a su fallecido exesposo Javier Carmona. “ Cuando yo he dicho “te amo” a alguien, se lo he dicho con tanta verdad y eso solamente ha sido con él. No me arrepiento haberme casado con él. Volvería a repetir la historia, aunque haya sido dura y aunque me haya tocado un final complejo, yo lo volvería a repetir ”, añadió.

