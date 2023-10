En una sorprendente aparición en el programa “Sábado con Andrés” de Andrés Hurtado, los boxeadores Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra dejaron atrás la cortesía en vivo y por fin pusieron fecha a la pelea sobre el ring que tanto tiempo habían postergado. Como se sabe, ambos deportistas tienen una fuerte rivalidad que ha estallado frente a cámaras en más de una ocasión.

A pesar de que el inicio de la entrevista transcurrió en relativa calma, los ánimos se caldearon cuando ambos púgiles se comenzaron a faltar el respeto, lo que llevó al conductor del programa a intervenir enérgicamente para resolver la situación. Hurtado sugirió que la mejor manera de resolver sus diferencias era enfrentarse en el cuadrilátero, y ambos peleadores aceptaron el desafío.

Los boxeadores llegaron al set escoltados por personal de seguridad

Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra llegaron al set del programa acompañados por personal de seguridad que habría estado presente para evitar cualquier riña entre los boxeadores. Sin embargo, los comentarios e indirectas no pudieron ser evitados.

Pantera Zegarra expresó su desagrado por la forma en que Maicelo se expresaba, mientras que Maicelo calificó a Zegarra de “hipócrita” por intentar aparentar una relación amigable cuando en el pasado lo había criticado duramente.

Para evitar que la situación empeore Andrés Hurtado les propuso resolver sus diferencias sobre el ring. “ Uno demuestra eso en una cancha y no en un set de televisión. Señoras y señores, voy a poner la fecha. Estamos en vivo, vamos a ir a la notaría profesionalmente. Yo hago la pelea. Me declaro representante de la pelea del siglo. Esto es histórico ”, sentenció el presentador.

¿Cuándo pelearán Jonathan Maicelo y Pantera Zegarra?

La duelo fue aceptado por ambos deportistas y declara como la “pelea del siglo” fue pactada para el próximo 14 de febrero, el día del amor y la amistad.

“ 14 de febrero. ¿Aceptado? El día 14 de febrero porque es el Día del amor, me gusta, es bonito. Decirles que no tengo palabras, gracias por venir a Sábado con Andrés ”, dijo emocionado. Aunque aún no se ha confirmado el lugar del combate, Andrés Hurtado aseguró que pronto revelarán más detalles.





