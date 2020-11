Ha pasado un mes desde el sensible fallecimiento de Javier Carmona. Es así que su esposa, Tula Rodríguez, le envió un sentido mensaje en sus redes sociales.

“Increíble, ya pasó un mes que no estás a nuestro lado. Aquí, aún contigo Javier, sintiéndote... porque es inevitable no extrañarte, no amarte, pero tengo la paz y la tranquilidad que te cuidé hasta tu último segundo y que desde ese momento ya gozas de la presencia de nuestro Señor que ha sido bueno con nosotros”, se lee en la primera parte del mensaje de la conductora de “En boca de todos”.

Asimismo, Rodríguez señaló que siempre cuidará a su hija, Valentina, dando lo mejor de sí. “Siempre estarás en mi corazón porque no solo fuiste un buen hombre, sino un excelente padre, maravilloso esposo y gran amigo. Gracias por haber formado parte de lo mejor de mi vida”, concluyó la presentadora en Instagram.

Cabe señalar que hace una semana Rodríguez volvió a la conducción de “En boca de todos”, ella señaló que era lo mejor para seguir adelante. “Tenemos que continuar, seguir trabajando e intentar no dejar de sonreír porque el luto se lleva en el corazón”, afirmó.

Del mismo modo, aseguró que sigue de luto por la partida de su esposo, pero debe continuar por su hija. Esto tras los comentarios que recibió en redes sociales. “'El luto está en el corazón y el amor no ha cambiado'. Esto es solamente un nuevo inicio”, concluyó.

Tula Rodríguez envía mensaje en su regreso a la TV. (Video: América TV)

