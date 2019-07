Tula Rodríguez llora en su cumpleaños: "Me habría gustado amanecer junto a mi esposo y mi hija" (VIDEO)

Tula Rodríguez sorprendió a llorar cuando la producción del programa 'En Boca de Todos' preparó una sorpresa para ella en el día de su cumpleaños.

La conductora de televisión recibió la visita de su madre y de sus hermanas en vivo y explicó que le habría gustado pasar su onomástico junto a su hija y a su esposo Javier Carmona, quien permanece internado en una clínica desde el años pasado tras sufrir un infarto.

"Es un día para celebrar, pero me habría gustado amanecer con mi esposo y con mi hija. Es un día para celebrar pero mi corazón está partido. Sé que tengo que continuar y me da pena porque mi hermana a venido de viaje para alegrarme y me da penita que me vea así. Bueno, somos hermanas y ella sabe por lo que estoy pasando", dijo entre lágrimas Tula Rodríguez.

"Gracias por estar siempre. Sin ustedes esto se me haría más difícil", explicó en un segundo momento la compañera de Maju Mantilla.

"Hay que abrazar a la familia porque uno nunca sabe", dijo Tula Rodríguez, quien luego recibió a su padre en el mismo set de televisión.