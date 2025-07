Korina Rivadeneira se pronunció luego de ser víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín del Circo de Los Dioses, un incidente que ha generado una profunda indignación en toda la sociedad peruana.

Durante la emisión de su programa “Desvelados”, la actriz confesó que vivió un momento terriblemente incómodo. “ Me he sentido vulnerada completamente ”, expresó la esposa de Mario Hart.

“ Me sentí como un objeto que pasaba de mano en mano. Yo no quería salir (al escenario). Me he sentido tan acorralada y he sentido cómo me jalan hacia atrás. Ha sido un acto malintencionado. Lo han visto todos ”, sostuvo.

Municipalidad de Surco anunció cancelación de “Dioses del Circo” por caso Korina Rivadeneira

La Municipalidad de Surco decidió cancelar el espectáculo ‘Dioses del Circo Virtuosos’, luego de que, el pasado fin de semana, Korina Rivadeneira fuera víctima de tocamientos indebidos por parte de un bailarín durante la presentación en vivo.

“ En base a la verificación posterior de las autorizaciones otorgadas y los hechos ocurridos el último domingo 20 de julio del presente, que atentan contra la dignidad de los espectadores, hemos procedido a la cancelación del evento ‘Dioses del Circo Virtuosos’ de manera definitiva ”, señaló el municipio en un comunicado.

Cabe mencionar que, además del lamentable episodio sufrido por la también conductora de televisión, en el programa “Magaly TV, La Firme”, se difundieron videos en los que se observa a bailarines del show realizando rutinas subidas de tono con algunas espectadoras, lo que generó aún más indignación.

“ En Surco, el respeto a toda persona es un valor inquebrantable y no se tolerará jamás actos que atenten en su contra ”, concluyó el comunicado del municipio de Surco.

La autoridad edil explicó que la cancelación del espectáculo ‘Dioses del Circo Virtuosos’ se basa en la ordenanza 582-MSS, “que aprueba el reglamento general de licencias y autorizaciones de funcionamiento, así como en la ordenanza 701-MSS, que establece el régimen de aplicación de sanciones y el cuadro de infracciones y sanciones administrativas”.

Mediante redes sociales, la Municipalidad de Surco publicó videos en los que se observa a funcionarios ediles colocando el cintillo de “clausurado” en la puerta del recinto donde se llevaba a cabo el evento ‘Dioses del Circo Virtuosos’.