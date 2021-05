Tula Rodríguez no pudo evitar quebrarse al recordar en pleno programa en vivo a su madre doña Clara, quien falleció hace unas semanas debido al nuevo coronavirus. A propósito del Día de la Madre, la conductora de ‘En boca de todos’ recibió una sorpresa que la hizo emocionarse hasta las lágrimas.

Y es que su pequeña hija apareció en un enlace en vivo acompañada de su abuelo, don Tulo, para dedicarle unas emotivas palabras a su hija Tula Rodríguez.

“Tu mamá que está en el cielo y yo que estoy acá ten la seguridad que queremos que el Día de la madre la pases con salud, con felicidad y con familia. Tu madre va a estar muy contenta si tú vas a pasarla bien recordándola a ella, como todos la recordamos. ¡Felicidad hija y fuerza!”, fue el mensaje del padre de Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez recibe emotiva sorpresa por el ‘Día de la Madre’

“Yo te dije papá que este domingo voy a estar bien, vamos a estar juntos como siempre y que por supuesto esa niña que está ahí que es mi tesoro necesita una mamá fuerte”, señaló la conductora de televisión con la voz entrecortada.

Sin embargo, luego de ver el retrato que le regaló su hija donde también aparecen ella y su difunta madre, Tula Rodríguez no pudo contener las lágrimas.

“Me encantó, lo voy a tener obviamente en mi casa. De verdad no tengo mucho que decir, perdónenme no puedo hablar de verdad”, expresó Tula Rodríguez.