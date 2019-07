Tula Rodríguez responde a quienes la criticaron por volver a bailar como vedette

Síguenos en Facebook

Tras regresar a las pistas de baile con su traje de plumas y lentejuelas, Tula Rodríguez respondió a quienes la critican por haber recordado sus épocas de vedette luego de más de 10 años.

"Por las redes a veces me dicen que qué hago allí, que la edad y claro, yo no he dicho que soy una mujer joven, pero si estoy aquí y me pongo de nuevo las lentejuelas es porque estoy trabajando y, de verdad, las lentejuelas nunca se van del cuerpo", fue la respuesta de Tula Rodríguez a sus detractores en las redes sociales.

Asimismo, la conductora de 'En boca de todos' se mostró feliz con su presentación y contó que aceptar bailar es lo que hubiera querido su esposo Javier Carmona para ella.

"En los momentos de ensayo he podido separar un rato mi corazón que ahora está un poco acongojado y poder disfrutar. El baile es curativo (...) es que tengo que nuevamente empezar, mi vida está como que en pausa, y estoy haciendo algo que a mi esposo le gustaría que haga”, sostuvo Tula Rodríguez.