A través de sus redes sociales, Tula Rodríguez contó que realizó un viaje junto a su hija. En cada historia de Instagram, la conductora de TV recordó los momentos difíciles que han tenido que afrontar como familia.

“Cómo pasa el tiempo, al toque. Hemos pasado momentos bien críticos, pero ahora ya volvió todo a la calma. Viajando siempre juntas, queriéndonos, peleándonos, porque no voy a engañar, la adolescencia no es fácil, pero ahí andamos”, dijo Tula Rodríguez al inicia.

Luego continuó con: “a veces cuando estamos viendo nuestros TikToks o Instagram y vemos los comentarios así, ella me dice ‘ay ma si supieran’, pero que importa con el que de arriba sepa es suficiente. Así que si estás pasando por momentos complicados, por momentos duros tu tranquila porque ya llegará la calma te lo aseguro”.

Tula Rodríguez y su reacción cuando le preguntan si tiene galán en el extranjero

Tula Rodríguez no pudo ocultar sus nervios al ser consultada sobre los rumores que señalan que estaría saliendo con un galán extranjero. Las especulaciones se dieron después de que Flavia Laos afirmara que la conductora de “En Boca de Todos” estaría ilusionada.

“Estoy soltera, pero no estoy sola y no me siento sola (...) No tengo parejas, no estoy enganchada con nadie... me pones nerviosa...”, comentó la exvedette, quien empezó a reírse nerviosamente.

“No he olvidado a Javier, él está, pero tengo derecho a rehacer mi vida. Quien venga a mi vida sabe que yo vengo en combo, ellos son mi hija y mi papá”, explicó.

La compañera de Maju Mantilla confesó que prefiere a los peruanos y aseguró que tiene derecho a rehacer su vida. “Yo soy 100% perucha. Yo tengo derecho a rehacer mi vida, él (Javier Carmona) ya descansa en paz”, comentó.

Por otro lado, Tula Rodríguez también explicó qué tipo de relación mantiene con Marco Díaz, productor general de “En boca de todos”. Como se recuerda, ambos fueron vinculados sentimentalmente después de que viajaran juntos a EE.UU. en el 2021.

