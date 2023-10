Tula Rodríguez volvió a causar polémica en el medio cuando dio una larga entrevista para un programa digital, donde se refirió a pasajes inéditos de su vida familiar y amorosa, hasta de la herencia que dejó su fallecido esposo, Javier Carmona.

En ese sentido, la exconductora también habló sobre cómo ha sido la educación de su hija, Valentina Carmona, con quien hace unos día se la vio disfrutando de su cumpleaños número 15; motivo por el que no dudó en recalcar las buenas enseñanzas que ha tenido con su hija para evitar comentarios racistas y despectivos.

En ese sentido, cientos de cibernautas afirmaron que las declaraciones de Tula estarían dirigidas a Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien fue acusada de tener comentarios racistas hacia la familia de su expareja, Youna.

“Valentina es una niña que tiene que estar rodeada de todo, ella obviamente no ha tenido mis necesidades, pero sí tiene que palparlas y conocerlas para que no sea soberbia (...) Me daría vergüenza que mi hija vaya a decir que alguien es cholo, que es negro y sea despectiva, me da ataque. Ella tiene que conocer bien la realidad” , respondía Tula para Trome. ¿Indirecta para la joven influencer?

TE PUEDE INTERESAR