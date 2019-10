"Un infiel no debe llorar en público": El consejo de Roberto Martínez a Christian Domínguez

Síguenos en Facebook

El exfutbolista Roberto Martínez fue invitado al programa 'Magaly TV: La Firme' luego del 'ampay' de Christian Domínguez y explicó algunos consejos para infieles.

El exesposo de Gisela Valcárcel dijo que pese a que el acusado de infidelidad llore en público, la gente no le va a creer y que es peor, por lo que recomendó que sea en privado.

"Es verdad. Así no hayas sido infiel, cuando ya lloraste o cuando eres reincidente no llores porque no te van a creer, es imposible. Llórale a tu pareja, pero en público no puedes llorar. Cuando has vuelto a tropezar con la misma piedra y sales llorando es peor. La gente te va a agarrar cólera", dijo en el programa de Magaly Medina.

Asimismo, dijo que si la persona miente debe tener la seguridad de que no haya una prueba que desmienta. Dijo que Domínguez no debió llorar.

Como se recuerda, el cantante de cumbia lloró al recordar la relación que tuvo con Isabel Acevedo. También, descartó que la decisión no fue por una tercera persona.