El actor Gabriel Soto se unió a la red social del momento, Tiktok y se animó a compartir un video bailando en su cuenta de Instagram para mostrar la nueva noticia a sus seguidores.

“Pues ya que jajajaja. En esta cuarentena me uno a los tik tokeros. No soy el mejor bailarín, pero ah, como me divertí”, se lee en la descripción que colocó el actor de 45 años en su red social.

En el video se ve al mexicano moviéndose al ritmo de la canción Toosie Slide, una de las últimas canciones del rapero estadounidense Drake. Su pareja Irina Baeva no quiso quedarse atrás y reaccionó el video.

“Esooo, mi tiktoker”, comenta la actriz rusa de 27 años. Como se recuerda la pareja se encuentra en su vivienda en Acapulco, México, mientras cumple la cuarentena por coronavirus que vive el mundo.

Hace unos días Irina Baeva se volvió tendencia luego de que Soto compartiera un video de la actriz cocinando y bailando mientras estaba en bikini. “Mi chef es Irina Baeva, qué suerte la mía!", escribió el actor en sus stories.

