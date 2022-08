Luego de que Magaly Medina se refiera despectivamente hacia el aspecto físico del cantante Deyvis Orosco, muchos usuarios de redes sociales la criticaron por haber sido presuntamente racista.

En la última edición de su programa ‘Magaly TV, La Firme’, la ‘Urraca’ arremetió contra el ‘Bomboncito de la Cumbia’ por usar lentes oscuros a pesar de tener orígenes peruanos. Asimismo, la periodista criticó el sobrepeso que tiene el artista.

“Yo no sé por qué sigue insistiendo en ponerse lentes. No es Maluma, no es J Balvin, es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos”, dijo.

La conductora de Tv agregó que recién se animó a hablar de la estética que maneja Deyvis, pues antes no lo hacía por la existencia de un vínculo amical tanto con él como con Jéssica Newton, suegra de Orosco.

“A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé siempre. De verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... Temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, comentó.

USUARIOS LA CRITICAN

Ante lo dicho por Medina, muchos usuarios en Twitter la cuestionaron por presuntamente haber sido racista en sus comentarios hacia Deyvis Orosco.

“¡Fingida y tiene la conciencia de criticar a otros!”; “Acomplejada envidiosa, se cree muy linda”; “Ahora como ya no va a ser la madrina de su hijo le está criticando de todo (a Deyvis Orosco)”; “Magaly, creo que tú no te avergüenzas de tus raíces, pero sí te debes de avergonzar de lo horrible que hablas de la gente”; “¿Y ella por qué se pinta el pelo rojo? ¿Le da vergüenza también ser de raza india?”, fueron algunos de los comentarios.