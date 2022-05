La modelo Valeria Piazza volvió a la conducción de TV tras su viaje por Europa. Ahora, la presentadora formó parte de “Más Espectáculos”, junto a Rebeca Escribens, y confesó que congelará sus óvulos para convertirse en madre en el futuro.

La confesión se produjo luego que Rebeca Escribens presentara un informe donde Valeria Piazza estaba en Barcelona, probándose vestidos de novia de una lujosa marca internacional. Según contó, esta situación ya la habría conversado y anhela convertirse en madre en el futuro.

“Yo me quiero casar este año, pero te voy a contar algo, he decidido esperar un poquito más para tener hijos, por eso este año voy a congelar mis óvulos”, manifestó Valeria Piazza durante su conversación con Rebeca Escribens.

“No sé si en dos o tres años me gustaría tener un hijito, pero he decidido que este año (congelará sus óvulos). Es un tema tabú, que no se habla mucho, pero es lo mejor. Una vez que viene un hijo te cambia la vida”, agregó la conductora de TV.

Cabe señalar que luego de su confesión, Rebeca Escribens se animó a contar que su esposo le pidió tener otro hijo este año. “Si, mi esposo quería otro hijo... Quería”, confesó la conductora de América Espectáculos.

