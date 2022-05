La modelo e influencer Valery Revello se animó a contar un poco más sobre lo que ha sido su separación del futbolista de la selección peruana, Sergio Peña.

La joven madre de familia compartió a través de unas historias en Instagram, imágenes de su hija donde cuenta que le acaba de comprar ropa y que la niña se emociona por este hecho.

Valery Revello confesó que en Perú, la pequeña no tiene prendas pues señaló que toda su vida está hecha en Holanda, país donde Sergio Peña militaba hasta que se mudó a Suecia para jugar por el Malmo, equipo con el que acaba de campeonar.

No solo eso, Valery Revello también contó que su hija y ella ya estaban listas para vivir en Estados Unidos, pues ella llevaría unos cursos. Es así que la modelo dejó tres maletas llenas de ropa de su pequeña, sin imaginar que cuando vino a Perú no volvería a salir debido a un permiso que el jugador de Ricardo Gareca no le ha dado.

Ahora, Valery Revello se muestra optimista de vivir en el Perú pues señaló que no tiene de otra que comprarle mucha ropa a su niña aquí en nuestro país.

Valery Revello también preguntó a sus seguidores si la acompañarían a Miami para recoger sus cosas ya que finalmente no puede vivir ni estudiar allá a la falta de una firma del padre de su hija.