La modelo peruana Valery Revello protagonizó un candente ampay en el verano luego de que fuera vista con un surfer ingresando a un hotel por las playas del sur.

Con este destape, Valery Revello y el seleccionado de Perú, Sergio Peña, terminaron su matrimonio, en el cual fruto de su relación tuvieron una niña, quien es la adoración de ambos.

Sergio Peña y Valery Revello siguieron en contacto a través de la red social Instagram e incluso ella confesó que aún amaba al deportista, pese al problema mediático en el que se vieron envueltos.

Ahora, Valery Revello parece querer dar vuelta a la página pues ella se ha destapado y ha posado en topless. No solo eso, la modelo ha dejado de seguir a Sergio Peña.

“Elimina, deja de seguir, bloquea y desconéctate de cualquier persona o cualquier cosa que robe tu paz, amor o felicidad. No solo en las redes sociales, sino también en la vida real. No necesitas estar cerca de personas que no ven ni aprecian tu valor”, escribió la modelo en sus redes sociales.

El topless de Valery Revello: