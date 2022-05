La modelo y aún esposa del futbolista de la selección peruana Sergio Peña, Valery Revello, continúa sorprendiendo a sus seguidores a través de las redes sociales y, en esta ocasión, la joven madre de familia ha incursionado en un nuevo deporte.

La bella Valery se mostró, a través de sus historias en Instagram, practicando nada más y nada menos que Muay Thai, una disciplina deportiva que es conocida también como boxeo tailandés. Es un deporte de contacto de los más peligrosos que hay y por tanto se considera un deporte extremo.

Sin pensarlo dos veces y pareciendo querer olvidar su pasado con el fútbol, Valery Revello se vistió deportivamente y, de inmediato, acudió a sus clases de Muay thai.

Ella mostró cada uno de los pasos que realizó como vendarse las manos y luego se dejó ver con los guantes respectivos para la práctica deportiva. “Para ser la primera clase, tengo futuro, no me mientan jajaja”, señaló.

En las imágenes se ve a Valery Revello patear y hacer contacto con su entrenador personal. “Creo que me fue bien, no creo que me estén estafando”, agregó.