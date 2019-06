Vanessa Terkes sobre George Forsyth: “Me comparaba sexualmente con otras parejas y por eso le di un cachetadón”

Síguenos en Facebook

La actriz Vanessa Terkes rompió su silencio para contar lo pasajes muy devastadores que vivió durante su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Terkes reveló que el alcalde de La Victoria siempre la comparaba sexualmente con sus otras parejas, y que además se orinó en una ocasión en la cama.

"Fue solo una vez que se orinó en la cama. No quiero decir las palabrotas que me decía. Sí me comparaba sexualmente con otras parejas y por eso le di un cachetadón", comentó la actriz a Milagros Leiva.

También comentó que a George Forsyth no le gustaba pasar tiempo familiar con ella.

“Un día antes del Día de la Mujer, él se va con su amigo que lo asesora, Renzo Navarro, se va a tomar a su casa, me dice quieres venir, le digo no. Al día siguiente doy mi discurso, viene la asistenta de la ministra de Inclusión Social, me agarra el hombro y me dice qué bonito hablaste. Él me había hecho sentir muchas veces que no le gustaba que hiciera esas cosas. Me decía: 'claro alcalde, por supuesto alcalde'".