Vania Bludau deja sentido mensaje en Instagram tras la muerte de Legarda (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Vania Bludau se sumó a los mensajes de despedida para el cantante Fabio Legarda, luego de que falleciera el último jueves producto de una bala perdida que le impactó en la cabeza durante un asalto.

A través de sus historias de Instagram, la modelo peruana compartió un conmovedor mensaje para el joven colombiano, a quien conoció en el año 2017.

"No importa cómo finalizó. Hoy no importa nada, sólo sé que no merecías irte de esta manera, gracias por ser tan espiritual y ser el hombro que necesité. Espero que veas los sunsets más hermosos desde el cielo Taramumbay", escribió la exchica reality.

Como se recuerda, en aquella época Vania Bludau mantuvo una estrecha amistad con Legarda gracias a que se conocieron por medio de Leslie Shaw. Incluso, ambos fueron vinculados sentimentalmente, pero ninguno de los dos llegó a confirmar algún romance.

"Mi amiga Leslie Shaw me invitó a una fiesta en Lima, en esa reunión ella me presentó a Vania. Desde ese momento tuvimos mucha química y hasta la actualidad somos buenos amigos", declaró el artista en el programa de Jazmín Pinedo.