Vania Bludau continúa en el centro de la atención mediática. La influencer, quien acudió al mismo evento que su expareja, Mario Irrivarren, fue abordada por las cámaras del programa “Amor y Fuego”.

Los reporteros no dudaron en consultar a la ex chica reality sobre su actual trato con Irrivarren, con quien ha evitado encontrarse en más de una ocasión.

“Él no es mi amigo, lamentablemente no somos amigos. Puedo decir que me arrepiento de haber estado con él”, comentó.

En otro momento, Bludau también fue interrogada sobre los rumores de supuestas agresiones físicas hacia ella. Ante dichas preguntas, la modelo sorprendió por su particular reacción.

“(¿Ocultarías un maltrato físico?) Mario tiene un carácter muy difícil, muy prepotente, muy tosco”, aseguró.

“Desde que terminé la relación no me he presentado a ningún programa, no he tenido la necesidad de buscar pantallas para sentarme en un programa de televisión, como lo ha hecho la otra parte. Eso me fastidia porque tú no puedes hablar por dos personas, ‘terminamos los dos y fue de mutuo acuerdo’... es mentira”, agregó.