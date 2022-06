Reveló todo. La comunicadora Magaly Medina, presentadora del programa “Magaly TV La Firme”, presentó supuestas pruebas de la reciente denuncia del futbolista Rodrigo Cuba a su exesposa Melissa Paredes.

El deportista denunció a la modelo, y madre de su hija, por “chantaje y extorsión”. Según su testimonio ante las autoridades, a la que accedió el citada programa, su expareja lo condicionó a reunirse en un lugar determinado o, de no acceder, lo denunciaría por afectar la indemnidad sexual de su hija.

En este contexto, la popular urraca afirmó que el ‘Gato’ Cuba recibió la referida llamada a la una de la mañana, comunicación que Paredes hizo desde una comisaría.

“Lo que averiguamos según nuestras fuentes es que ella estaba en una comisaría, donde supuestamente iba a hacer una denuncia, y lo llama al Gato (Cuba) a decirle si tú no haces esto o aquello voy a poner una denuncia. Y textualmente en el audio, al que no pudimos tener acceso, pero que presentó Rodrigo Cuba, ella le dice algo así como ‘Vas a tener 20 años de cárcel y no vas a ver nunca a tu hija’”, relató Medina.

