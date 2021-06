Vasco Madueño, hijo peruano no reconocido del cantante Guillermo Dávila, estuvo en el set de Magaly Medina, para revelar que la producción de La Voz Perú de Latina se comunicó con él para que hablara con su padre.

“Se contactó conmigo la productora y allí conversamos, pero la verdad es que ya no confío en él, no creo en él, debería ser político no cantante”, comentó Vasco Madueño a Magaly Medina.

Cabe mencionar que el hijo de Guillermo Dávila contó que no vive en Lima sino en Lamas, donde ofrece clases de canto y guitarra. En la actualidad, se encuentra en la capital haciendo un programa de ayuda social por la señal de Panamericana TV.

“Le abrí mis brazos para poder vernos y estar juntos”

El joven cantante mencionó que nunca tuvo un mal concepto de su padre y que siempre mantuvo la esperanza de poder conocerlo algún día y, de esa forma, poder entablar una relación padre e hijo.

“Yo siempre supe que él era mi padre. Mi mamá nunca me habló mal de él, nunca tuve un mal concepto. Yo crecí desde niño con la ilusión de querer conocerlo. No he tenido contacto, muy poco (...) Lamentablemente prometió muchas cosas, pero una cosa es prometer y otra hacer”, comenzó diciendo.

Sobre el documental donde Guillermo Dávila comenta que Vasco fue un “accidente”, el joven comenta que vio a su madre llorar y que fueron días difíciles, ya que dejó de confiar.

“Yo vi ese documental, vi a mi madre con las lágrimas en los ojos, pero le dije que ya lo había visto. De hecho todavía es incómodo, fue horrible, espantoso crecer con eso. Le abrí mis brazos para poder vernos y estar juntos, pasó el tiempo y no se concretó nada. Inició la pandemia y desapareció de nuevo, como siempre”, finalizó.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, estuvo en el programa de Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

