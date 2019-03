Victoria Ruffo corrige a conductora que dijo que el pisco es chileno (VIDEO)

La actriz mexicana Victoria Ruffo dio una entrevista al programa 'Hoy' en la que mostró su emoción por el viaje que hará a nuestro país por su participación en la obra de teatro 'Las Arpías'.

La figura de telenovelas habló sobre la comida peruana. Mencionó el ceviche y el pisco como los alimentos más ricos que probó anteriormente.

"Vamos a estar en Perú. Me da muchisimo gusto. El ceviche peruano ¡Wow! Y el otro, el que se toma, el Pisco Sour!", dijo emocionada.

Al escuchar esto, la actriz argentina Cecilia Galliano dijo que el pisco era chileno, sin embargo la popular 'Madrastra' le dejó en claro que no era así.

"Noooo (es chileno). Bueno, no sé si hay (Pisco) en Chile, pero se come riquísimo allí (En Perú). He estado en unas ocasiones allá", contó Victoria Ruffo.