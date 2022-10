La historia del Pato Quiñones en el espectáculo local se inició hace varios años cuando participó como bailarín de Gisela Valcárcel en el reality El Gran Show, acompañando a la actriz y exchica reality Milett Figueroa.

Tras bambalinas, el Pato Quiñones y la modelo se enamoraron e iniciaron un romance, el cual fue criticado en más de una ocasión por diversos personajes del espectáculo, especialmente por Tilsa Lozano, quien se desempeñaba como jurado del espacio.

Ahora, unas imágenes se han viralizado luego de la llegada del Pato Quiñones como integrante oficial del cuerpo de baile que acompaña al reguetonero Daddy Yankee en su tour La última vuelta, que lo tiene visitando diferentes ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica.

En las imágenes, Tilsa Lozano ningunea el trabajo de Pato Quiñones y le dice a Milett Figueroa que ella se merece algo mejor que el bailarín.

Milett Figueroa y Pato Quiñones ya no pueden ocultar su amor en el set de El Gran Show. (Foto: Instagram oficial)

“Lo que yo siento es que la estrella es Milett, la que brilla es Milett y cuando tú tienes una pareja, esa pareja tiene que estar a la altura y no me refiero de guapo, de económico. Lo que hemos visto esta semana que pasó, realmente confirmó mi opinión. (Patricio) no le suma en el sentido que está haciendo buena letra, está portándose, bien está limpiando su carrera y otra persona es el que generó el conflicto y le genera la prensa amarilla y el quedar mal, a eso me refiero de que no le suma”, dijo Tilsa para sorpresa de todos.

Sin pensarlo dos veces, Milett Figueroa defendió a su entonces enamorado Patricio Quiñones y señaló que él había llegado a su vida en el momento indicado y que para ella era alguien especial.

“Yo considero que estoy con Patricio porque lo amo, las opiniones de las personas se respeta mi trabajo no es hablar de las otras personas, ni opinar de las otras personas. Siento que estoy en una etapa de mi vida donde estoy bendecida, feliz, estoy aprendiendo tantas cosas y la persona que está a mi lado es porque me ama”, señaló Milett.

No solo eso, Milett también pidió respeto para su entonces enamorado y lloró debido al carga montón que le hacían porque para muchas personas el bailarín era poca cosa para la popular actriz.

“Estuve 4 años sola y realmente esperé mucho para encontrar alguien muy especial y esa persona especial ahora está conmigo y me gustaría que la respete porque así como respetan a todo el mundo, creo que todos se merecen un respeto y él es una persona maravillosa. No podría hablar nada malo de él porque lo único que me ha dado es felicidad y quiero que respeten a mi enamorado porque viene un año siendo golpeado”, agregó Milett sin poder terminar debido a que el llanto se apoderó de ella.