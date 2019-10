Ximena Palomino: "Cada persona decide qué clase de actor quiere ser"

Síguenos en Facebook

Cuando era niña, Ximena Palomino soñaba con ser bailarina y actriz. Con el objetivo de cumplir sus deseos, participó en el elenco de baile de Mandrágora y a los 21 años ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para estudiar Teatro. Sin embargo, no se imaginó que a sus tempranos 26 años, y debido a su calidad actoral, obtendría su primer protagónico. La productora Michelle Alexander la eligió para participar "En la piel de Alicia". En entrevista para diario Correo, la joven actriz nos cuenta lo qué significó para ella el desarrollo del personaje de Alicia y la importancia de hacer actuación de manera profesional.

¿Qué tan importante es para ti haber obtenido un protagónico en los inicios de tu carrera?

Ha sido una gran responsabilidad, un gran reto. Lo que siempre me recalcó la producción de la telenovela fue que no querían que se haga una historia de la tragedia de Alicia, sino de cómo ella sigue con su vida. Entonces, como actriz, es todo un reto interpretar un personaje que no se quede con ese pasado, con esa gran tragedia que le pasó (abuso sexual) y demostrar que sí se puede salir adelante, que la vida continúa.

¿Cuál es el mensaje que le darías a las jóvenes que han pasado por una situación parecida a la de Alicia?

Principalmente, que no tengan miedo de hablar. Hay gente que las va a ayudar, especialistas; personas que las quieren de verdad van a estar con ellas, dándoles su amor y apoyo incondicional. Creo que todas las mujeres que han pasado por eso (agresión sexual) tienen una herida presente, pero depende de uno tomar la decisión de rehacer su vida.

Hay jóvenes que están interesados en ingresar al mundo de la actuación. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que desea ser actor o actriz profesional?

Hay gente que dice que las escuelas no sirven, pero yo pienso lo contrario, porque estas te permiten potenciar tus habilidades actorales y te inculcan el respeto por el trabajo. A toda persona que quiera actuar le recomiendo que comience estudiando actuación y otras disciplinas del arte; mientras más herramientas tenga, va a ser un profesional más completo y más interesante para las productoras.

¿Crees que es válido que las personas sean convocadas a una producción por ser conocidas, sin haber estudiado actuación?

Creo que es válido. Si lo veo desde el punto de vista de un productor, que está sacando la cara por su producto y lo que quiere es que se venda y entre dinero, es lógico que vea qué piezas claves van a jalar público. Sin embargo, es necesario que ese productor, que contrata a alguien que no tiene idea de actuación, se encargue de instruirlo para que cumpla un buen trabajo. A veces contratan a personas de los realities para determinados papeles, pero no pueden evolucionar; entonces, depende de cada persona decidir qué clase de actor quiere ser, porque si siempre va a ser la persona a quien llaman por ser conocida, se va a quedar ahí, jamás va a tener un personaje interesante.

¿Qué sientes al ver que "En la piel de Alicia" tiene el respaldo de la audiencia?

Es una de las cosas más lindas. Creo que el éxito se debe al público. Es bueno que la gente haya tomado la historia como algo real, que les pueda proporcionar información valiosa y ayude al empoderamiento de la mujer.

Perfil

Ximena Palomino

Actriz

En 2018 participó en la serie "Cumbia pop" y también formó parte del elenco de la telenovela "Ojitos hechiceros 2". Este año, en Argentina, grabó cuatro capítulos para la serie "Bia", de Disney.