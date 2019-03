Ximena Sariñana: “Para ser una mujer libre hay que tener seguridad”

Síguenos en Facebook

Rebelde, empoderada e intrépida. Así es la música de Ximena Sariñana, la artista mexicana que no se encasilla en ritmos ni melodías. Al contrario, se reinventa en cada disco.

Sariñana, a pesar de que se inició en el mundo artístico como actriz, señala que la música siempre ha sido una de sus grandes pasiones. En 2006, decidió abrirse camino en el canto siendo parte de una banda, pero no fue hasta el 2008 que se ganó un lugar en la música.

En tus anteriores discos, desde Mediocre (2008), has transitado en géneros como el pop, rock, indie pop. Hoy, tu último disco, Dónde bailarán las niñas, tiene un ritmo más bailable, hasta con toques urbanos. ¿A qué se debe este giro? Tenía muchas ganas de probar con distintos géneros. Me encanta hacer música diferente y reinventarme en cada disco. No me gusta que me encasillen. Tenía ganas de probar esa parte bailable, ya que es un influencia mía, yo disfruto mucho bailar. En ese aspecto, quise hacer un disco más alegre y siento que lo logré.

¿Este nuevo álbum tiene un título similar a los anteriores discos de Maná (¿Dónde jugarán los niños?, 1992) y Molotov (¿Dónde jugarán las niñas?, 1997). ¿Es una forma de rendirles tributo? No. Más que un tributo es un guiño. El título tiene mucha historia de la música pop en México y simplemente quise hacer un juego de palabras de estos discos y el mío. Son discos que marcan una época de mi vida. Yo lo interpreto como una versión más femenina.

¿Qué quieres expresar con este nuevo disco? El sentirse libre. El disco tiene mucha temática para bailar, busca crear un espacio seguro y libre donde una mujer pueda escucharlo de principio a fin, bailar e identificarse con las canciones. Además, esta nueva producción es muy empoderada y siento que el título representa mucho el sentimiento que tiene el disco.

¿Qué significa para ti ser una mujer libre? Una mujer libre es una mujer que tiene la posibilidad de ser lo que quiera ser. Para tener libertad, creo que es muy importante tener mucha seguridad. Yo me sentí muy libre y muy segura escribiendo este disco. Siento que logré muchísimo con mis discos anteriores, ahora me conozco muy bien, tanto como artista y como persona. Ya no tenía ganas de probarle nada a nadie y, simplemente, quería hacer la música que quería, que me naciera. Creo que por esto salieron estas canciones de un punto de vista muy empoderado, no solo musicalmente hablando, sino también las letras como hablar de ser dueña de tus propios sentimientos.

En tus canciones de desamor hablas mucho de no sufrir por un hombre... Sí, creo que tanto para el amor como para el desamor es bueno tener puntos de vista de empoderamiento. No ser la víctima de la situación, sino aprender a tomar el control. Si me quieres, bien; pero, si me tratas mal o no quieres estar conmigo, no pasa nada. Yo voy a continuar y más adelante encontraré esa relación que quiero con alguien más. Debemos tener una madurez diferente.

Acabas de ser madre hace casi un año, ¿cómo influyó este hecho en el desarrollo de Dónde bailarán las niñas? Creo que tiene muchísimo que ver. El convertirme en madre me hizo estar mucho más en contacto con esa parte más femenina y con lo que significa para mí ser mujer. Soy madre de una niña, entonces, empecé a agarrar más conciencia del estado actual de las niñas, de las mujeres y dónde estamos ahorita en torno a nuestras posibilidades, nuestras libertades, nuestros derechos, y yo creo que todo eso influyó para terminar este disco. El que hubiera este tipo de canciones para las mujeres y para las niñas es muy importante. Que tú como mujer puedas tener canciones con las cuales puedes sentirte identificada y no solo eso, sino que cuando las escuches te sientas bien con respecto a lo que eres. Eso es fundamental.

A partir de esta nueva faceta, ¿has escrito algo? Sí, canciones de cuna (risas). No, estoy con la típica encrucijada de las madres primerizas. Además, estoy enfocada en las giras. Hablar de nuevas producciones es complicado, apenas estoy arrancando con la gira de este nuevo disco.

¿Qué es la música para ti? La música lo es todo para mí, no me veo haciendo otra cosa y tengo la suerte de que esta pasión sea mi trabajo. Podrá sonar muy cliché, pero la música une. Lo bonito de esto es que une personas de distintos lugares, personas que no se conocen. Además, da una voz para decir las cosas y protestar. Nosotros los músicos somos comunicadores.