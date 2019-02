Xoana González sobre caso de Melissa Loza: “No me alegra lo que le está pasando"

Síguenos en Facebook

Xoana González sorprendió al pronunciarse sobre el caso de Melissa Loza, quien afronta un complicado momento luego de que su actual novio fuera detenido por posesión de drogas.

“No me alegra lo que le está pasando. Todas hemos elegido, en algún momento, a una mala pareja. Tuve un exnovio que me molió a golpes. No soy mala persona y no le deseo el mal a nadie. Ojalá que encuentre la paz y felicidad”, manifestó la modelo argentina.

Pese a que no puede volver al Perú como consecuencia del juicio que le interpuso la popular 'Diosa', Xoana González aseguró que no le guarda rencor a Melissa Loza.

"Sufrí un año entero y sigo sufriendo, pero es porque en el pasado era muy deslenguada. Pude aprender de la experiencia, sanar y perdonar a quienes me lastimaron. No le guardo rencor, no tengo espacio para odiar a nadie", agregó la exchica reality en declaraciones para Trome.