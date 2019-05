Xoana González volvió a pedirle disculpas a Melissa Loza tras regresar a Perú (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras haber pasado un año y medio fuera del Perú por haber perdido un juicio por difamación que le entabló Melissa Loza, Xoana González ya se encuentra en suelo peruano y aseguró que no le guarda rencor a la popular 'Diosa'.

“Fue un tiempo de aprendizaje. A veces uno reniega, pero, al fin y al cabo, aprende. No tengo nada en contra de la otra persona porque si no hubiera sido ella (Melissa Loza), hubiera sido cualquier otra persona. La verdad que me merecía una bajada de cambios”, expresó la modelo argentina.

Asimismo, Xoana González volvió a pedirle disculpas a la exintegrante de 'Esto es Guerra' por el daño que causó y aseguró que seguirá pendiente del tema legal.

“Pedirle disculpas a las personas que hice daño. En mi afán de llamar la atención o de querer meterme a la fuerza a los medios, venía con otra cultura de los medios. En Argentina los medios son más agresivos”, explicó la esposa de Rodrigo Valle.