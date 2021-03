De lunes a viernes, Yaco Eskenazi capitanea el equipo de los “guerreros” en el programa del cual es ya un emblema. Los domingos comparte la conducción con la hija de Gisela Valcárcel desde hace más de 4 años. Por estos días, en el prime time de América TV, también lo vemos en el papel del villano Gustavo Allemant, en el melodrama “Dos hermanas”. “Sabíamos que iba ser difícil retomar porque la gente se había quedado con los pocos capítulos que se emitieron el año pasado pero el público ya se enganchó con la historia y estamos muy contentos con los resultados”, sostiene el actor y conductor.

Tanto el público como los actores creian que la novela ya no iba más...

Más allá de nosotros los actores, también hay mucha gente detrás de cámaras que también necesitan trabajar y que se habían quedado en espera. Gracias a Dios se encontró la fórmula de poder retomar la novela con todos los protocolos para evitar contagios.

Te vemos en muchas facetas en televisión: actuando, conduciendo y hasta volviste al reality, ¿no es agotador este ritmo?

Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta no necesariamente sientes que estás trabajando forzosamente. En todas las facetas las paso bien: en esta novela, en EEG y en “Mi mamá cocina…”, que es algo a lo que ya me acostumbré y de alguna manera domino.

La gente diría que no descansas...

De todas maneras hay semanas más recargadas que otras, pero siempre trato de darme tiempo para estar con mi hijo, con mi esposa Natalie, y con la familia.

¿Cuál es el plan: seguir explorando la actuación o consolidarte en la conducción?

La verdad que las dos facetas me gustan mucho. Disfruto mucho conduciendo porque puedo ser yo mismo, pero internacionalizarme siempre ha sido un sueño mío, y creo que eso sería más factible con la actuación que con la conducción. Espero que en algún momento aparezca algún proyecto fuera del país.

¿En la actuación ya te sientes más seguro?

No. Yo creo que actuar es siempre un proceso de aprendizaje, no se deja de aprender nunca cuando se está actuando, y en eso estoy, en aprender de los que más saben, de los que más tiempo tienen en este rubro.

¿Recibiste críticas por pasar de un reality a la actuación?

Las críticas siempre van a existir, sino es una crítica constructiva no le hago caso. Yo creo que el haber estado en un reality no tiene que restar ninguna posibilidad en ningún otro rubro. Estar en un reality te enseña muchas cosas de la televisión que si las sabes aprovechar puedes dar los pasos que quieras, siempre que te prepares.

¿En algún momento sentiste rechazo o algún tipo de recelo por parte de algún actor de formación?

No. Al contrario, yo siempre he sentido el apoyo de mis compañeros. Además, antes que yo entre a un reality yo ya estaba actuando, empecé con mi paso por la televisión en “Así es la vida” y es ahí donde yo decido dedicarme a la actuación porque antes yo jugaba fútbol. Siempre he sentido que adonde he ido he sido bien tratado, con mucho cariño y respeto, además yo me he preparado para actuar.

¿Te vamos a seguir viendo en el reality?

La verdad no lo tengo claro. En teoría yo iba a estar por un par de semanas pero me terminé quedando más tiempo. La estoy pasando bien, lo estoy disfrutando y también siento que es un momento en que hay que aprovechar las oportunidades de trabajo. Estar en “Esto es guerra” es como una inyección de energía diaria.

