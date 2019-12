Yaco Eskenazi sorprendió a todos sus seguidores al compartir una fotografía en la que se luce junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en su cuenta de Instagram.

El conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ publicó la imagen la noche del último jueves y, probablemente, habría sido tomada luego de una ‘pichanga’ que jugaron.

“Puro crack... y yo... Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y #Liam... Linda noche de fútbol con amigos que te regala la pelota”, escribió Yaco eskenazi junto a la instantánea.

La foto -en la que también aparece su pequeño hijo con Natalie Vértiz- está a punto de alcanzar los 115,000 ‘Me gusta’ y en los comentarios, sus fans mostraron su emoción por verlos juntos.

Como se recuerda, Yaco Eskenazi mantiene una amistad desde hace muchos años con Jefferson Farfán y en más de una ocasión han compartido en reuniones y eventos juntos.

El delantero del Lokomotiv de Rusia incluso asistió al matrimonio del ex chico reality, por lo que sorprendió que el futbolista no lo invitara a su última fiesta de cumpleaños.

Sobre este particular el esposo de Natalie Vértiz se mostró sorprendido: “No me invitaron. Cuando hablé con él, no me dijo nada (del cumpleaños), así que no tengo idea”.