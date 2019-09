Yaco Eskenazi sobre rumores de amorío con Ethel Pozo: "Jamás pondría en riesgo mi familia" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yaco Eskenazi rompió su silencio y se refirió a los rumores que lo han vinculado sentimentalmente con su compañera de trabajo, Ethel Pozo.

“Ni siquiera le doy importancia, me parece un rumor mal intencionado, justo cuando Ethel se estrena en otra faceta, me da pena que traten de usar este tipo de armas. Natalie y yo somos una pareja feliz, que no tenemos tiempo para cuestiones como esa”, señaló el conductor de televisión ante las cámaras.

“Ethel es mi amiga, hemos forjado una amistad muy bonita, los dos somos personas de familia, eso no tiene pies ni cabeza. Además, yo estoy perdidamente enamorado de mi esposa, nosotros estamos felices”, agregó Yaco Eskenazi.

El conductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' llegó junto a su esposa Natalie Vértiz a la inauguración del restaurante de Alondra García Miró y descartaron los rumores en torno a su relación.

“Es raro y me da pena, parece como si no fuera normal que una pareja televisiva funcione y eso no significa nada (de romance). Jamás pondría en ningún tipo de riesgo (mi familia). Claro, incomoda, gracias a Dios, Natalie y yo tenemos una confianza, no tenemos ningún rollo con nuestros celulares”, manifestó Yaco Eskenazi.