Yahaira Plasencia desmiente supuesto embarazo y amenaza con demanda (VIDEO)

Luego de que Aída Martínez deslizara la posibilidad de que Yahaira Plasencia esté embarazada, la popular 'Reina del totó' desmintió tajantemente dicha información y amenazó con demandar a la modelo.

"Mira ahora que tú me lo has contado, voy a darme el tiempo de ver eso y si dice algo que no es cierto, bueno lo va a tener que comprobar definitivamente. Sí escuché esos rumores que estaban diciendo que estoy embarazada y es totalmente falso y la persona que lo diga sea ella u otra persona a nivel nacional lo va a tener que comprobar y se va a ganar su demanda", manifestó la salsera.

Asimismo, Yahaira Plasencia aseguró que ya está cansada de las personas que hablan de ella y volvió a remarcar que no está embarazada.

"Ya estoy harta de esta gente la verdad, que mete la lengua por donde quiere hablar y no sabe de lo que habla. (...) Es totalmente falso, no estoy embarazada. Tendría que ver primero el programa para saber qué es lo que ha dicho ella. Estoy tranquila", agregó la joven cantante.