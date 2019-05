​Yahaira Plasencia habla del presunto acercamiento a Jefferson Farfán: "Me causa risa" (VIDEO)

Recientemente se ha venido especulando de un presunto acercamiento entre Yahaira Plasencia y el futbolista Jefferson Farfán, por lo que la salsera se ha pronunciado.

Recordemos que las especulaciones se desataron en las redes sociales luego de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán publicaran imágenes en sus redes sociales donde se veía el mismo tipo de piso, a lo que la salsera dijo: "Me causa risa", a las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Junto a esto, Yahaira Plasencia sostuvo que pese a que recientemente el futbolista tuvo una relación con Ivana Yturbe, esta seguía siendo vinculada a él: "Yo, en realidad, no voy a hablar de ese tema, creo que es lo mismo de siempre, siempre me van a vincular con Jefferson, toda la vida creo... él estuvo con una persona antes y me siguen vinculando".

Sobre el reciente 'ampay' en el que se veía a su examigo 'Coto' Hernández saliendo de la casa de Melissa Klug, Yahaira Plasencia respondió: "No hablo de nadie".