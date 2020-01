Yahaira Plasencia estará esta noche cara a cara con Magaly Medina para el estreno mundial de su videoclip “Cobarde”. Sin embargo, horas antes la salsera habló para el programa de la popular ‘Urraca’ y no dudó en recordarle algunas de sus críticas.

“Ya no son videos de cinco soles ya, ya no... Ahora de diez (soles)”, se escucha decir a la salsera entre risas en el adelanto que mostró el programa ‘Magaly TV, la firme’. En el corto clip, se puede ver que la popular ‘Reina del totó’ también se refiere a los productos que come durante sus madrugadas de trabajo.

Yahaira Plasencia habla sobre su próximo encuentro con Magaly Medina. (Video: ATV)

“La entrevista de hoy día con Magaly. ¿Qué es lo que estás esperando, estás nerviosa?”, le pregunta en otro momento la reportera de Magaly Medina, pero la cantante es interrumpida por su productor, quien señala que será una “explosión ¡Pam!”.

Como se recuerda, la conductora de televisión ha criticado en reiteradas ocasiones a Yahaira Plasencia por su apariencia física debido a la alimentación que lleva y los looks que elige para sus presentaciones. Así también por negarse a hablar de su supuesta relación con el futbolista Jefferson Farfán.